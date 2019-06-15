Торпедо Жодино
    -
    20:45
    15.06.19
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 11
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Торпедо Жодино - Витебск
      Чемпионат Белоруссии - 15 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо Жодино – Витебск на Eurosport.ru! 15 июня 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кубарев или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо Жодино и Витебск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо Жодино и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0