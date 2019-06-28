Торпедо Минск
    -
    18:45
    28.06.19
    Torpedo
    Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии • Тур 13
      Календарь
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      Торпедо Минск - Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии - 28 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо Минск – Неман Гродно на Eurosport.ru! 28 июня 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Uladzimir Niavinski или Igor Kovalevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо Минск и Неман Гродно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо Минск и Неман Гродно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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