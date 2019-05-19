Слуцк
    -
    18:00
    19.05.19
    Дняпро Могилев
      Чемпионат Белоруссии • Тур 8
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      Слуцк - Дняпро Могилев
      Чемпионат Белоруссии - 19 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Дняпро Могилев на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitaliy Pavlov или Ivan Bionchik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Дняпро Могилев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слуцк и Дняпро Могилев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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