Динамо-Брест
Завершено
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4
-
0
0
19:00
11.05.19
Областной спортивный комплекс Брестский
Городея
    Чемпионат Белоруссии • Тур 7
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Динамо-Брест
    • Городея
    • Лаптев
      90'
    • Нехайчик
      78'
    • 1-ый тайм
    • Динамо-Брест
    • Городея
    • Нехайчик
      45'
    • Нойок
      33'
    Перед матчем

    Онлайн
    Динамо-Брест - Городея
    Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – Городея на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Марцел Личка или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Брест и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Динамо-Брест и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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