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Минск - Городея

Чемпионат Белоруссии - 25 мая 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – Городея на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Андрей Разин или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Минск и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

