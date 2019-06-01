Энергетик-БГУ
    -
    15:00
    01.06.19
    FK Minsk Stadium
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Энергетик-БГУ - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 1 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Энергетик-БГУ – Городея на Eurosport.ru! 1 июня 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Belyavski или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Энергетик-БГУ и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Энергетик-БГУ и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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