Минск
    -
    18:45
    27.09.19
    Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 23
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      Минск - Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии - 27 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 27 сентября 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Разин или Vladimir Belyavski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Минск и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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