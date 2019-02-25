Eurosport
Белорусская модель подарила сердечко защитнику брестского «Динамо» Витусу. Оцените, как ему повезло
Александра Сокол сияет во всех смыслах слова.
Экс-футболистка, модель, победительница конкурса Miss 7 Continents и супруга защитника брестского «Динамо» Максима Витуса – мощнейший список достижений Александры Сокол.
Девушка была настолько одаренным игроком, что выступала на позиции вратаря за сборную Белоруссии. На нее было приятно посмотреть и в воротах, и особенно вне их.
- Максим Витус бегает за «Динамо-Брест» с 2017 года.
- Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.
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