Белорусская модель подарила сердечко защитнику брестского «Динамо» Витусу. Оцените, как ему повезло

Экс-футболистка, модель, победительница конкурса Miss 7 Continents и супруга защитника брестского «Динамо» Максима Витуса – мощнейший список достижений Александры Сокол.

Девушка была настолько одаренным игроком, что выступала на позиции вратаря за сборную Белоруссии. На нее было приятно посмотреть и в воротах, и особенно вне их.

Максим Витус бегает за «Динамо-Брест» с 2017 года.

Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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