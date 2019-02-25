Eurosport

Белорусская модель подарила сердечко защитнику брестского «Динамо» Витусу. Оцените, как ему повезло

Белорусская модель подарила сердечко защитнику брестского «Динамо» Витусу. Оцените, как ему повезло
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Александра Сокол сияет во всех смыслах слова.

Экс-футболистка, модель, победительница конкурса Miss 7 Continents и супруга защитника брестского «Динамо» Максима Витуса – мощнейший список достижений Александры Сокол.

Девушка была настолько одаренным игроком, что выступала на позиции вратаря за сборную Белоруссии. На нее было приятно посмотреть и в воротах, и особенно вне их.

  • Максим Витус бегает за «Динамо-Брест» с 2017 года.
  • Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 400 тысяч евро.
Eurosport в телеграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Белоруссии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте