Президент брестского «Динамо» Зайцев пригрозил переходом в чемпионат другой страны

Президент брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал о процессе допуска команды к чемпионату Белоруссии.

«Естественно, мы готовимся – и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует этот самосуд. Наш проект – тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но это никого не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что федерацию заботит развитие футбола.

Чиновников в Доме футбола все равно, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее», – цитирует Зайцева «Прессбол».

Брестскому «Динамо» с 15 февраля запрещено осуществлять трансферы.

Наказание связано с переходом из «Немана» Павла Савицкого. Футболист присоединился к «Динамо» в статусе свободного агента, но «Неман» потребовал компенсацию.

«Динамо» отказывается платить, и тяжба длится с декабря 2017 года.

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