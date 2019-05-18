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Игрок БАТЭ вонзил шикарный гол после углового

Игрок БАТЭ вонзил шикарный гол после углового
Eurosport

5 ч. назад

Гол остался единственным в матче.

Мяч, который обязательно нужно увидеть, был забит в матче чемпионата Белоруссии между «Неманом» из Гродно и БАТЭ.

На 34-й минуте футболисты БАТЭ заработали право на угловой. После подачи мяч приземлился в дальнем углу штрафной, и Евгений Яблонский по изящной траектории перевел его в ворота.

  • Гол Яблонского остался единственным в матче.
  • БАТЭ лидирует в чемпионате Белоруссии после восьми матчей, «Неман» идет на шестом месте.

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