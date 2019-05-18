Мяч, который обязательно нужно увидеть, был забит в матче чемпионата Белоруссии между «Неманом» из Гродно и БАТЭ.

На 34-й минуте футболисты БАТЭ заработали право на угловой. После подачи мяч приземлился в дальнем углу штрафной, и Евгений Яблонский по изящной траектории перевел его в ворота.

Гол Яблонского остался единственным в матче.

БАТЭ лидирует в чемпионате Белоруссии после восьми матчей, «Неман» идет на шестом месте.

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