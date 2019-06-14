В рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии состоялся матч «Минска» и «Немана» из Гродно, в котором команды забиты три мяча.

Автором самого красивого стал 30-летний игрок «Немана» Андрей Якимов. Он получил пас за пределами штрафной, коротко разбежался и пробил правой ногой. Мяч влетел в дальнюю девятку, и это позволило клубу из Гродно сравнять счет.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Немана».

«Неман» идет на восьмом месте чемпионата Белоруссии, «Минск» – на 11-м. Лидирует «Динамо» из Бреста.

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