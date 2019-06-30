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Футболист «Динамо-Брест» положил эффектный голасо боковыми ножницами

Футболист «Динамо-Брест» положил эффектный голасо боковыми ножницами
Eurosport

33 мин. назад

Марадона научил.

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий открыл счет в матче чемпионата Белоруссии против «Ислочи» незаконно красивым ударом.

На шестой минуте после навеса Алексея Хобленко 24-летний белорус поразил ворота ударом боковыми ножницами.

  • Брестский клуб разгромил гостей со счетом 5:1 и лидирует в таблице чемпионата. БАТЭ отстает на пять очков, имея матч в запасе.
  • Это пятый гол Савицкого в 13 матчах белорусской Высшей лиги.

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