Other Agency
Мощнейший выстрел гвинейца из Белоруссии – главный гол дня
Шикарный мяч!
«Ислочь» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии выиграла у «Славии» из Мозыря – 2:1.
Победный мяч в прошедшей игре забил гвинеец Момо Янсане. Он красиво обработал передачу и пробил, не опуская мяч на землю.
- Янсане выступает из «Ислочь» на правах аренды из марокканского «Рабата».
- В турнирной таблице чемпионата Белоруссии лидирует «Динамо Брест». «Ислочь» занимает шестую строчку, «Славия» – девятую.
Футболист «Динамо-Брест» положил эффектный голасо боковыми ножницами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте