«Ислочь» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии выиграла у «Славии» из Мозыря – 2:1.

Победный мяч в прошедшей игре забил гвинеец Момо Янсане. Он красиво обработал передачу и пробил, не опуская мяч на землю.

Янсане выступает из «Ислочь» на правах аренды из марокканского «Рабата».

В турнирной таблице чемпионата Белоруссии лидирует «Динамо Брест». «Ислочь» занимает шестую строчку, «Славия» – девятую.

Футболист «Динамо-Брест» положил эффектный голасо боковыми ножницами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android