Глава «Динамо-Брест» Александр Зайцев прокомментировал идею с расширением РПЛ за счет в том числе и белорусских клубов.

«Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионно и вредно – даже с точки зрения его обсуждения.

Позиция клуба такова: наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого русского мира. Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно.

Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы БАТЭ.

В чем причина деградации отечественного футбола? На мой взгляд, это прямое следствие того, что федерация толком не занималась привлечением к нему частных инвесторов. Они, вкладывая деньги в клуб, как никто другой (по естественным причинам), заинтересованы в итоговом результате. Но, как обычно, все у нас бывает вопреки. Инвесторы все-таки появляются. Мы подтянули средства, та же «Ислочь»... И сегодня чемпионат справедливо называют самым захватывающим за последние годы. Чемпион уже не известен за круг до финиша, а борьбу за медали ведет шестерка клубов», – цитирует Зайцева «Прессбол».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уточнил, что в РПЛ создана рабочая группа, которая предложит варианты расширения лиги руководителям клубов.

Гинер – о расширении РПЛ: «Могли бы пригласить клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении»

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