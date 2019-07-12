Вратарь «Дняпро» махнул мимо мяча и оформил самый адовый автогол сезона в Белоруссии
Среди семи голов нашлось место и курьезному.
Вратарь «Дняпро» Артем Сороко стал соавтором курьезного автогола в матче чемпионата Белоруссии против «Энергетик-БГУ».
На 69-й минуте защитник Егор Хвалько покатил пас голкиперу, но Сороко промахнулся, и мяч закатился в ворота.
- «Дняпро» проиграл матч в голевой перестрелке – 3:4.
- Хозяева после 15 игр набрали всего 10 очков и находятся в одном месте от зоны вылета.
Глава «Динамо-Брест» – о белорусских клубах в РПЛ: «Идея из одного ряда с русским миром. Она вредна»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте