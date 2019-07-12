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Вратарь «Дняпро» махнул мимо мяча и оформил самый адовый автогол сезона в Белоруссии

Вратарь «Дняпро» махнул мимо мяча и оформил самый адовый автогол сезона в Белоруссии
Eurosport

14 мин. назад

Среди семи голов нашлось место и курьезному.

Вратарь «Дняпро» Артем Сороко стал соавтором курьезного автогола в матче чемпионата Белоруссии против «Энергетик-БГУ».

На 69-й минуте защитник Егор Хвалько покатил пас голкиперу, но Сороко промахнулся, и мяч закатился в ворота.

  • «Дняпро» проиграл матч в голевой перестрелке – 3:4.
  • Хозяева после 15 игр набрали всего 10 очков и находятся в одном месте от зоны вылета.

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