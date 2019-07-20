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Милевский – Зеленскому: «Готовы ли взять меня в команду советником по развитию футбола?»
Артем устал от игры и захотел в политику.
Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой взять его в свою команду.
«Владимир Александрович, добрый вечер! Когда-то вы играли меня в «Квартале 95», я на это не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский», – написал 34-летний футболист в комментариях в инстаграме.
А вот та самая пародия на Милевского от будущего президента.
- Сейчас Милевский выступает за брестское «Динамо». Он забил шесть мячей в 26 играх.
- В составе киевского «Динамо» Артем трижды становился чемпионом Украины.
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