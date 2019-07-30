Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в откровенном интервью «КраСаве» рассказал о женщинах, которые были в его жизни.

Футболист поделился, что у него был секс с Тиной Канделаки, а вот с певицей и моделью Дашей Астафьевой у него ничего не получилось. Все из-за Александра Алиева.

«А вот с кем не получилось, так это Даша Астафьева – она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: «Миля, отвези меня домой». Все и накрылось», – поведал Милевский.

Артем расстроен, ведь он упустил нереальную красотку. Eurosport.ru делится с вами ее фото.

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