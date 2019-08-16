Украинский футболист Артем Милевский снова не стесняется – он подробно рассказал об аспектах личной жизни в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

О платных интимных услугах

Тысчонку долларов [платил максимально]. Были по 500, были по 700, были по 1000. За 1000 приезжает чуть ли не с обложки Maxim, а за 500 – ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос – я не знаю. Ну дорого, но за удовольствие… Не хочешь – не плати.

О женитьбе

Я не знаю. Для меня это сложный вопрос. Мама с папой, да и вообще все, думают уже за меня. Говорят, что пора. Я и сам уже понимаю. Чем старше становишься, тем становится сложнее это сделать. Хочется, конечно. Хочется и детей. Поживем – увидим.

Сейчас Милевский выступает за брестское «Динамо».

В составе киевского «Динамо» Артем трижды стал чемпионом Украины.

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