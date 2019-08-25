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Капитан брестского «Динамо» положил такую паненку, что одноклубник ему поклонился
Такое и правда впечатляет.
Брестское «Динамо» разгромило «Энергетик-БГУ» в матче чемпионата Белоруссии – матч завершился со счетом 6:2.
Хет-трик в составе победителей оформил капитан команды Павел Нехайчик. Пятый мяч в ворота соперника он забил издевательской паненкой, получив длинный диагональный пас. После гола один из одноклубников поклонился Павлу.
- «Динамо» после 18-ти туров идет на первом месте, набрав 45 очков, но у БАТЭ (40 очков) – две игры в запасе.
- «Энергетик» расположился на 13-й строчке из 16.
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