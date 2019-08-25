Футболист «Городеи» забил мяч в ворота «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии после курьезной ошибки голкипера.

«Городея» разыграла мяч из аута, после чего последовала длинная подача в штрафную. Вратарь «Торпедо» Владимир Бушма вышел с линии ворот и отбил мяч кулаками, но скинул его прямо на голову соперника. Артем Архипов обработал мяч и с правой ноги отправил его в пустые ворота.

Матч закончился со счетом 1:1 – «Торпедо» отыгралось с пенальти.

«Торпедо» и «Городея» идут на шестом и седьмом местах соответственно, команды разделяет одно очко.

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