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Украинский футболист: «У нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских»

Украинский футболист: «У нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских»
Eurosport

26 мин. назад

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок осудил проведение ЛГБТ-парада в Киеве.

Украинский футболист брестского «Динамо» Александр Нойок заявил об отрицательном отношении к ЛГБТ-парадам.

«Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.

Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии – все было так хорошо, классно. Вот, наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс», – заявил 27-летний футболист в интервью YouTube-каналу

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  • Брестское «Динамо» лидирует в чемпионате Белоруссии после 23 туров.
  • В июне 2019 года в Киеве состоялся парад ЛГБТ.

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