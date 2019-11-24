From Official Website

Брестское «Динамо» стало чемпионом и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ

Брестское «Динамо» стало чемпионом и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ
Eurosport

1 час назад

Приглашение Диего Марадоны не прошло бесследно.

Брестское «Динамо» стало триумфатором чемпионата Белоруссии-2019.

В матче 29-го тура динамовцы победили на своем поле «Витебск» благодаря единственному голу Алексея Хобленко. Этот мяч оказался золотым – «Брест» набрал 72 очка и за тур до финиша стал недосягаемым для БАТЭ.

«Динамо Брест» впервые в истории стало чемпионом. Прежде лучшим результатом команды была бронза в сезоне-1992. В прошлом сезоне «южане» были шестыми.

  • БАТЭ неизменно становился чемпионом страны на протяжении предыдущих 13 сезонов. Серия стартовала в 2006 году.
  • В последнем туре «Динамо-Брест» сыграет на выезде с «Динамо» из Минска.

(Фото: официальный сайт брестского «Динамо»)

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Белоруссии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте