Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский расплакался после того, как его клуб стал чемпионом Белоруссии.

В матче 29-го тура «Динамо» выиграло у «Витебска» со счетом 1:0 и за тур до финиша оторвалось от БАТЭ на пять очков. Исторический успех вызвал неподдельные эмоции у Милевского: экс-форвард сборной Украины натуральным образом разрыдался.

БАТЭ становился чемпионом Белоруссии на протяжении 13 лет подряд.

Ранее Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины в составе киевского «Динамо».

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