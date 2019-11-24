Getty Images
Милевский разрыдался после победы «Динамо» в чемпионате Белоруссии
Теперь Артем становился чемпионом сразу в двух странах.
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский расплакался после того, как его клуб стал чемпионом Белоруссии.
В матче 29-го тура «Динамо» выиграло у «Витебска» со счетом 1:0 и за тур до финиша оторвалось от БАТЭ на пять очков. Исторический успех вызвал неподдельные эмоции у Милевского: экс-форвард сборной Украины натуральным образом разрыдался.
- БАТЭ становился чемпионом Белоруссии на протяжении 13 лет подряд.
- Ранее Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины в составе киевского «Динамо».
Милевский: «Секс с Канделаки был давно, по молодости»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте