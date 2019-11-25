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Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии
Диего помнит время работы в Белоруссии.
Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии.
«Рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с титулом чемпиона Белоруссии», – написал Марадона на испанском языке. «Мои поздравления!» – добавил Диего уже на русском.
В мае 2018-го Марадона получил пост почетного президента «Динамо», но не задержался в Бресте.
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