Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии

Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии.

«Рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб «Динамо» с титулом чемпиона Белоруссии», – написал Марадона на испанском языке. «Мои поздравления!» – добавил Диего уже на русском.

В мае 2018-го Марадона получил пост почетного президента «Динамо», но не задержался в Бресте.

«Динамо» оформило титул за тур до завершения чемпионата.

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