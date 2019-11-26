Что случилось

После 13 сезонов гегемонии БАТЭ слетел с белорусского трона. За тур до конца чемпионата титул завоевало «Динамо-Брест». Для «островка стабильности» в центре Европы это очень значимое событие – устоявшиеся вещи здесь меняются нечасто. Чтобы осознать масштаб борисовского доминирования, достаточно вспомнить, что на момент начала внушительной серии чемпионом Европы была сборная Греции, а Зинедин Зидан только-только закончил карьеру игрока.

Еще большего резонанса добавляет факт, что последние семь сезонов ближайшими преследователями БАТЭ выступали солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» – в этом сезоне они также расположились вслед за командой из Борисова. «Брест» к титулу не подпускали, но последние годы команда намекала, что в состоянии замахнуться на большее. Начиная с 2017-го, динамовцы взяли по два Кубка и Суперкубка, трижды обыграв БАТЭ в матчах за трофей.

Как БАТЭ такое допустил

Когда любители Серии А или Бундеслиги жалуются на отсутствие конкуренции в чемпионате, белорусскому болельщику хочется рассмеяться им в лицо. Больше, чем БАТЭ, над соперниками издевались только парни из «Сконто» – ребята покоряли Латвию 14 раз подряд. Правда, через шесть лет после последнего чемпионства клуб обанкротился.

БАТЭ вряд ли повторит этот трагичный сценарий, но потеря хватки виднелась еще в 2017-м. Тогда команда сохранила титул благодаря спасительному голу на 95-й минуте в последней игре и сравнялась по очкам с минским «Динамо» – чемпионство не ускользнуло только благодаря результатам очных встреч. До этого средний отрыв от второго места в чемпионских сезонах составлял около восьми очков.

БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии (twitter.com/BelFootFeder)Twitter

Чуть более года назад скончался председатель правления клуба Анатолий Капский – человек, с которым связывают все успехи БАТЭ. На его место пришел 28-летний сын Андрей. Первый полноценный сезон у Капского-младшего вышел не очень. «Нужно отталкиваться от того, что не решили задачу. Мы должны быть чемпионами, давно приучили себя и наших поклонников к итоговым победам. Мы не должны никого обвинять. Виноваты все. Сумасшедшая пища для размышления», – считает главный тренер Алексей Бага.

Еврокубковый сезон БАТЭ начал с квалификации Лиги чемпионов, но споткнулся на «Русенборге». В Лигу Европы не пустила «Астана», и календарь освободился от привычных международных матчей. Команда смогла полностью сконцентрироваться на чемпионате, но даже в таких условиях не вывезла. «БАТЭ сделал шаг назад. И что самое плохое – в психологическом плане. Их перестали бояться», – полагает экс-тренер белорусской сборной Анатолий Байдачный.

Как взлетело «Динамо-Брест»

В интервью Eurosport летом 2017-го коммерческий директор «Бреста» Максим Краснобаев раскрыл карты: «Одна из наших целей – составить в будущем конкуренцию БАТЭ». Учитывая, что еще за год до этого у клуба не было средств для проведения онлайн-трансляции (просили 3G-модем у болельщиков), заявление казалось очень смелым.

Но будущее наступило довольно быстро. Благодаря финансовым вливаниями и грамотному менеджменту клуб подвинул гегемона всего за два года. Один из главных факторов благополучия – бизнесмен Александр Зайцев. Функционер владеет рядом белорусских компаний, продвигает местные товары в странах Персидского залива и щедро вкладывается в «Динамо». Например, на новый стадион вместимостью в 30 тысяч человек Зайцев готов потратить порядка 60 миллионов евро.

Но главная сила «Бреста» на поле. В основе собраны опытные мужчины, у которых не затрясутся коленки под звуки гимна Лиги чемпионов в следующем году. Из сборников снова засиял 31-летний Павел Нехайчик – когда-то он зажигал в БАТЭ Гончаренко и пробовал силы в РПЛ. В топе переживающий вторую молодость Артем Милевский. Десятка «Бреста» набрала 12 баллов по системе гол+пас – в последний раз такие показатели у футболиста были в киевском «Динамо» семь лет назад.

Подход к этим профессионалам нашел тренер Марцел Личка. До этого сезона чех работал в клубе ассистентом у соотечественника Радослава Латала, спортивного директора Сергея Ковальчука и Алексея Шпилевского – белорусской версии Юлиана Нагельсмана. Личка воспользовался шансом и прекратил тренерскую чехарду. В следующем сезоне чешскому спецу предстоит внедрить в состав еще парочку человек. «Команду мы сформировали, костяк остается. Есть несколько подписаний, но для нас трансферная кампания практически прошла», – признался Зайцев. Одно из приобретений уже известно: защите добавит мощи Евгений Хачериди.

К чему это приведет

Как минимум к следующему сезону чемпионата будет больше внимания. БАТЭ порвет жилы, чтобы не повторить недоразумения, брестское «Динамо» постарается закрепить успех и утвердиться в качестве реальной силы, «Шахтер» и минское «Динамо» тоже вклинятся в разборки. Возросшая конкуренция явно добавит интриги и принесет дивиденды национальной сборной, у которой сейчас совсем все печально. Команда по-прежнему может попасть на Евро-2020 благодаря плей-офф Лиги Европы, но статистика ужасна: в 10 матчах 2019 года белорусы забили всего четыре раза, а пропустили 19.

Чтобы считать успех полноценным, Милевскому и компании необходимо выходить в групповой этап еврокубка. Для этого потребуется пройти три соперника в квалификации ЛЧ либо зацепиться за ЛЕ. Клуб популярен в Бресте – на каждый домашний матч в среднем приходят почти девять тысяч (лучший показатель в чемпионате). Но чтобы приблизиться к народной любви, желательно проявить себя на международном уровне.

«Будем надеяться, что они достойно представят нашу страну в еврокубках и попадут в групповую стадию. Такая конкуренция делает весь белорусский футбол гораздо интереснее», – даже Александр Глеб, подписавший за карьеру пять контрактов с БАТЭ, рад новому чемпиону. Нейтральные болельщики тоже счастливы – однообразия вокруг и так полно. Правда, одной свежести мало. БАТЭ сделал имя в достойных зарубках с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и другими топами – теперь очередь за «Динамо».

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