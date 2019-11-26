Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский уснул в машине после победы в чемпионате Белоруссии.

Видео с участием 34-летнего футболиста выложил его одноклубник и соотечественник Александр Нойок. «Мой чемпион отдыхает. «Динамо Брест» – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, «Динамо Брест», – написал Нойок. Слышно, что в авто играет песня группы Queen «We are the champions».

«Динамо» досрочно оформило чемпионство и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Ранее Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины в составе киевского «Динамо».

В этом году я не увидел новость «БАТЭ – чемпион». В чем подвох и что за «Динамо-Брест»

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