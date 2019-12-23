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Юлия Скшинецкая – секс-символ Белоруссии. Она работала в ФК «Крумкачы» и вышла замуж за футболиста
Главная героиня дня уже здесь.
Юлия Скшинецкая – секс-символ белорусского футбола. Она вышла замуж за футболиста Александра Скшинецкого, а раньше работала тренером по физподготовке в футбольном клубе «Крумкачы» – там они и познакомились.
В инстаграме Юлии немного подписчиков, но много фоток, а твиттер-аккаунт так и называется: жена футболиста. Сейчас она, в основном, выкладывает семейные фотографии, но мы пройдемся по другим.
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