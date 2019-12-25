Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский завел канал на YouTube под названием «Миля». В первом выпуске – барабанная дробь! – Артем посетил один из ночных клубов Киева вместе со старым другом Александром Алиевым.

«Вы на канале Мили! Будьте готовы ко всему! Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время показать, как все происходит.

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут #Милевский и #Алиев без цензуры!» – написал Милевский в описании к видео.

Ролик можно посмотреть по ссылке.

В прошедшем сезоне чемпионата Белоруссии «Динамо-Брест» с Милевским в составе выиграло титул, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ.

Алиев завершил карьеру в 2018 году. Последним клубом в карьере Александра стал «Интер» из города Боярка.

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