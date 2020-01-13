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«Надеюсь, ты сохранил банан для меня, мой любимый расист». Игрок «Динамо» поздравил Милевского с ДР
Как мило.
Нападающему «Динамо-Брест» Артему Милевскому 13 января исполнилось 35 лет. С праздником футболиста поздравили одноклубники, а самое душевное и вдохновляющее послание оставил защитник Кики Габи.
«С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня», – написал камерунец в инстаграм-сторис.
- «Динамо-Брест» выиграло последний чемпионат Белоруссии, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.
- Милевский, пополнивший клуб перед началом сезона, забил четыре гола за клуб.
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