Нападающему «Динамо-Брест» Артему Милевскому 13 января исполнилось 35 лет. С праздником футболиста поздравили одноклубники, а самое душевное и вдохновляющее послание оставил защитник Кики Габи.

«С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем. Надеюсь, ты сохранил банан для меня», – написал камерунец в инстаграм-сторис.

«Динамо-Брест» выиграло последний чемпионат Белоруссии, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Милевский, пополнивший клуб перед началом сезона, забил четыре гола за клуб.

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