Городея
    -
    20:00
    29.05.20
    Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии • Тур 11
      Календарь
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      Городея - Неман Гродно
      Чемпионат Белоруссии - 29 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Городея – Неман Гродно на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Городея и Неман Гродно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Городея и Неман Гродно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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