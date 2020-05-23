Слуцк
    -
    16:30
    23.05.20
    Рух Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 10
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      Слуцк - Рух Брест
      Чемпионат Белоруссии - 23 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Рух Брест на Eurosport.ru! 23 мая 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Рух Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слуцк и Рух Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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