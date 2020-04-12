Минск
    -
    15:00
    12.04.20
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 4
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Минск - БАТЭ
      Чемпионат Белоруссии - 12 апреля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 12 апреля 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Минск и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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