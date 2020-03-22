Слуцк
    -
    14:00
    22.03.20
    Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 1
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Слуцк - Славия-Мозырь
      Чемпионат Белоруссии - 22 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! 22 марта 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Славия-Мозырь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слуцк и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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