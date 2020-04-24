Неман Гродно
    -
    20:00
    24.04.20
    Стадион "Неман"
    Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 6
      Календарь
      Перед матчем

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      Неман Гродно - Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии - 24 апреля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 24 апреля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Неман Гродно и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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