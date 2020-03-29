Неман Гродно
    -
    18:00
    29.03.20
    Стадион "Неман"
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Неман Гродно - Витебск
      Чемпионат Белоруссии - 29 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Витебск на Eurosport.ru! 29 марта 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Витебск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Неман Гродно и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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