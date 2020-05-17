Белшина
    -
    15:00
    17.05.20
    Витебск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Белшина - Витебск
      Чемпионат Белоруссии - 17 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Белшина – Витебск на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белшина и Витебск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Белшина и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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