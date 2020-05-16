БАТЭ Борисов
    -
    19:00
    16.05.20
    Борисов-Арена
    Слуцк
      Чемпионат Белоруссии • Тур 9
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      БАТЭ - Слуцк
      Чемпионат Белоруссии - 16 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Слуцк на Eurosport.ru! 16 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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