Динамо-Брест
    -
    19:00
    20.05.20
    Областной спортивный комплекс Брестский
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо-Брест - БАТЭ
      Чемпионат Белоруссии - 20 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 20 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Брест и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо-Брест и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Действующий чемпион неудачно стартовал и после девяти туров тусуется на седьмом месте. Вечный гегемон наоборот укрепился и идет лидером Высшей лиги с серией из четырех побед подряд. Белорусское Класико – «Динамо-Брест» принимает БАТЭ, все на Eurosport.ru!

      «Динамо-Брест» – БАТЭ