Минск
    -
    16:30
    27.06.20
    Шахтер Солигорск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 15
      Календарь
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      Минск - Шахтер Солигорск
      Чемпионат Белоруссии - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – Шахтер Солигорск на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и Шахтер Солигорск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Минск и Шахтер Солигорск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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