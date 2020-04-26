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Слуцк - Белшина
Чемпионат Белоруссии - 26 апреля 2020
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Белшина на Eurosport.ru! 26 апреля 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Белшина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Слуцк и Белшина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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