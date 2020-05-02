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Динамо Минск - Слуцк

Чемпионат Белоруссии - 2 мая 2020

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Слуцк на Eurosport.ru! 2 мая 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Динамо Минск и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

