Славия-Мозырь
    -
    15:00
    25.04.20
    Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 6
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия-Мозырь - Минск
      Чемпионат Белоруссии - 25 апреля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Минск на Eurosport.ru! 25 апреля 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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