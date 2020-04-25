Онлайн

Славия-Мозырь - Минск

Чемпионат Белоруссии - 25 апреля 2020

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Минск на Eurosport.ru! 25 апреля 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

