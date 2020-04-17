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Белшина - Смолевичи
Чемпионат Белоруссии - 17 апреля 2020
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Белшина – Смолевичи на Eurosport.ru! 17 апреля 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белшина и Смолевичи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Белшина и Смолевичи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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