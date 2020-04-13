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Славия-Мозырь - Рух Брест

Чемпионат Белоруссии - 13 апреля 2020

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Рух Брест на Eurosport.ru! 13 апреля 2020 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Рух Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Рух Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

