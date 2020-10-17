Славия-Мозырь
    Прервано
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    -
    0
    14:00
    17.10.20
    Белшина
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия-Мозырь - Белшина
      Чемпионат Белоруссии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Белшина на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Белшина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Белшина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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