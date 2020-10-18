Онлайн

Смолевичи - Торпедо-БелАЗ

Чемпионат Белоруссии - 18 октября 2020

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Смолевичи – Торпедо-БелАЗ на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 13:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Смолевичи и Торпедо-БелАЗ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Смолевичи и Торпедо-БелАЗ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

