Ислочь
    -
    15:45
    18.10.20
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
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      Ислочь - БАТЭ
      Чемпионат Белоруссии - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ислочь и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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