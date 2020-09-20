Слуцк
    -
    15:00
    20.09.20
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 24
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Слуцк - БАТЭ
      Чемпионат Белоруссии - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слуцк и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет