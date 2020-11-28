Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

