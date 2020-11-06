Витебск
    -
    18:00
    06.11.20
    Рух Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Витебск - Рух Брест

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Витебск – Рух Брест на Eurosport.ru! 6 ноября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витебск и Рух Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витебск и Рух Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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